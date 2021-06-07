واشنطن تتعهد بدعم الجيش الأفغانى بـ3.3 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان، زلماى خليل زاد، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إن واشنطن ستقدم 3.3 مليار دولار سنويًا إلى كابول على مدى العامين المقبلين لدعم قوات الأمن الأفغانية التى تقاتل طالبان.
وجاء ذلك خلال لقاء مبعوث السلام الأمريكى إلى أفغانستان، زلماى خليل زاد، إلى جانب وفد رفيع المستوى مع القادة فى كابول، لمناقشة التعاون الثنائى بعد مغادرة القوات الأمريكية وقوات التحالف البلاد بحلول الموعد النهائى فى 11 سبتمبر.
وتأتى المناقشات فى الوقت الذى كثف فيه مقاتلو طالبان هجماتهم فى ساحة المعركة ضد القوات الحكومية، وسيطروا على تسع مناطق أفغانية، من بينها 6 فى الأسبوع الماضى، منذ بدء الانسحاب العسكرى الأجنبى قبل شهر، كما قتل المئات من المقاتلين من الجانبين والمدنيين الأفغان.
وقال المتحدث باسم الرئيس الأفغانى، محمد أميرى، إن المحادثات مع فريق خليل زاد تركزت على 3 قطاعات، بما فى ذلك الدفاع والاقتصاد والمساعدات الإنسانية.
وأكد أن المبعوث الأمريكى أبلغ الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، أن واشنطن ستقدم 3.3 مليار دولار سنويًا إلى كابول على مدى العامين المقبلين لدعم قوات الأمن الأفغانية التى تقاتل طالبان.
وأشار أميرى إلى أن المزيد من المرافق والمعدات الأمريكية بما فى ذلك الطائرات لتعزيز القوات الجوية الأفغانية، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية للمحادثات الثنائية فى الأيام المقبلة.
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