نيحيريا: مقتل 11 شخصًا فى هجوم شنه مسلحون مجهولون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم شرطة ولاية أويو في بيان، إن رجالا "يشتبه بأنهم عصابات مسلحة اقتحموا السبت حوالى الساعة 23:10 مدينة إيجانجن"، مضيفًا أنه "قتل أحد عشر شخصًا، بينهم بعض المهاجمين".

كما اشتعلت نيران فى عدد من المباني والمركبات خلال الهجوم، حيث تم نشر دوريات للشرطة فى المنطقة، تجنبًا لتدهور الوضع فى وقت لم تعرف بعد تفاصيل الهجوم.

وتواجه أجزاء من نيجيريا منذ عدة أشهر، اشتباكات دامية بين رعاة رُحل ومزارعين من أجل الوصول إلى الموارد، كما تواجه البلاد ارتفاعًا فى خطاب الكراهية الذى يستهدف الأشخاص المنحدرين من الشمال.