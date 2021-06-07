تعليق المحادثات بين المحتجين والحكومة فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت أبرز جبهة فى حركة الاحتجاج فى كولومبيا، مساء أمس الأحد، تعليق محادثاتها مع الحكومة دون التوصل إلى أى اتفاق للخروج من الأزمة العنيفة التى أودت بحياة أكثر من 60 شخصًا فى البلاد منذ نهاية أبريل الماضى.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، أعلن الوفد الذى يمثل حكومة الرئيس المحافظ إيفان دوكى، فى بيان، أن لجنة الإضراب الوطنية، المُبادِرَة للتعبئة، "قررت فى شكل أحادى تعليق المناقشات مع الحكومة".

ومن جهتها، أكدت اللجنة التى لا تمثل كل أطياف الحركة الاحتجاجية، هذا القرار واتهمت الحكومة بأنها "تتعمّد تأخير المفاوضات".

يأتي الإعلان عن تعليق المناقشات، في وقت تستعد لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، لبدء مهمته فى البلاد حول أوضاع حقوق الإنسان منذ بداية الانتفاضة الاجتماعية.

وكانت المحادثات بين الحكومة واللجنة بدأت في 7 مايو الماضى، لكن دون تسجيل أى تقدم يذكر. وطالبت الحكومة برفع الحواجز على الطرق، وهى ظاهرة مصاحبة للتظاهرات، بينما طالبت اللجنة بتوفير "ضمانات من أجل التظاهر" بأمان وبأن يبادر رئيس الدولة إلى إدانة وحشية الشرطة.

وأعلن دوكى، صباح أمس الأحد عن إصلاح للشرطة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان. وقدّم كبير مفاوضي الحكومة، إميليو أرشيلا، "ضمانات لخروج احتجاجات سلمية".

وقُتل ما لا يقل عن 61 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، بينهم شرطيان، وأصيب ما لا يقل عن 2300 شخصاً، وفقاً للسلطات وهيئة الدفاع عن الشعب التى تسهر على احترام حقوق الإنسان.