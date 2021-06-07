الجيش الإسرائيلى يمشط الحدود مع لبنان بعد الاشتباه فى تسلل شخصين

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، أفيخاى أدرعى، إن القوات قامت "خلال ساعات الليل بأعمال تمشيط واسعة فى ضوء رصد آثار مشتبه فيهما فى منطقة السياج الأمنى مع لبنان".
وأضاف، أنه "يتضح من المؤشرات فى الميدان أن الحديث ليس عن عمل تخريبي"، لافتًا إلى أن القوات تواصل أعمال البحث التى تشارك فيها أيضاً قوات من الشرطة، مضيفًا أن السكان فى البلدات المجاورة عادوا إلى الحياة الطبيعية بعد رفع قيود أمنية.
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