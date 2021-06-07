مصرع 30 شخصا فى حادث تصادم قطارين جنوب باكستان

أعلن عمر طفيل، وهو مسؤول في شرطة داهاركي، جنوبي باكستان، اليوم الاثنين، أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح، في حادث قطار قادم من مدينة كراتشي.

وقال مسؤول في سكك الحديد الباكستانية، إن ”القطار خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس“، مضيفا أنه ”قتل عدة أشخاص ولا يزال آخرون عالقين في الداخل، وأن فرق الإسعاف تنشط في الموقع“.

ويربط قطار ”ملت إكسبرس“ الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودا، وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة.

وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعاني شبكة السكك الحديدية الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.