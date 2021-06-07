ألمانيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1117 إصابة ليبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين و701 ألف و484.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89244 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 873290
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