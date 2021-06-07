”طالبان” تسيطر على مقر حكومي بولاية غور الغربية بأفغانستان

أكد مسؤولون أفغان محليون، اليوم الاثنين، سقوط مركز منطقة شهراك في ولاية غور الغربية في أيدي حركة "طالبان"، بعد هجوم نفذته الحركة على مقر حكومي.

وقال محافظ ولاية غور عبد الظاهر فايز زاده إن "القوات الأمنية الأفغانية أخلت جميع المكاتب الحكومية في وسط المديرية، لمنع سقوط ضحايا مدنيين في الاشتباكات بين القوات الأمنية وطالبان".

ومساء السبت، فجرت "طالبان" عربة همفي مليئة بالمتفجرات في موقع أمني في المنطقة، قتل فيها ما لا يقل عن 10 من أفراد قوات الأمن.

وقالت مصادر من المحافظة إن "طالبان أسرت 4 من أفراد قوات الأمن".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني أفغاني بسقوط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف قاعدة للقوات الأفغانية في ولاية أروزغان، جنوب البلاد.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.