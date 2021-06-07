بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعامل منطقى فى مسألة أيرلندا الشمالية

ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس الأحد، قال وزير ملف بريكست البريطانى ديفيد فروست، في مقال بصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطاني، إنه تناول بصورة تفصيلية المشاكل التى أفرزها بريكست وتأثيره على أيرلندا الشمالية.
واعتبر فروست أن "الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى دليل جديد للتعامل مع الجيران، دليل يشمل حلولاً عملية بين الأصدقاء، وليس فرض قواعد طرف على طرف آخر".
ومازالت أيرلندا الشمالية نقطة خلاف رئيسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ انسحاب بريطانيا من التكتل فى بداية هذا العام، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة اعتراضاً على إقامة نقاط تفتيش حدودية جديدة وانتهاج عمل ورقى بالجمارك على التجارة عبر البحر الأيرلندى.
ورفع الاتحاد الأوروبى دعوى قضائية ضد بريطانيا، بعد التغيير الأحادى الجانب لشروط اتفاقهما للخروج، فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، التى لها حدود مع جمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبى.
وقال فروست، إن بريطانيا تنفذ شروط بروتوكول أيرلندا الشمالية ولديها اقتراحات بشأن كيفية تحسينه. ومن المقرر أن يلتقى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش فى أول اجتماع لمجلس الشراكة البريطانى الأوروبى، هذا الأسبوع،
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