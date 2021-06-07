بنك التنمية الاجتماعية يقدم منتج آهل حتى 60 ألف ريال سعودي اغتنم الفرصة الآن

يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن توفير منتج آهل للسعوديين من النساء والرجال مع الكثير من المميزات مثل طول مدة سداد القرض مع السماح بالحصول على قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما ويسمح بالحصول عليه لبعض الفئات بدون كفيل، ولكن هناك شروط قام بنك التنمية الاجتماعية بوضعها لكي يتم التقديم في منتج آهل للحصول عليه حيث يهدف ذلك المنتج في مساعدة الكثير من المواطنين في التسهيل من مشاق الحياة والمسئوليات المادية.خطوات التقديم على طلب منتج آهل
للتعرف على الطريقة الصحيحة للتقديم في الحصول على منتج آهل في المملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات الآتية:
- يتم فتح رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية للتقديم على منتج آهل.
- يتم البحث عن اختيار طلب قرض منتج آهل من الخيارات واختيار التمويل المناسب للشخص المتقدم.
- ومن ثم تسجيل بيانات الشخص المتقدم كما هي موجودة في الوثائق الرسمية مثل رقم الهاتف والاسم وقيمة الدخل الشهري والهوية الوطنية.
- بعد ذلك يتم إرسال الطلب للبنك والانتظار لحين النظر به والموافقة على القرض.
لضمان الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية يجب توافر الشروط التالية:
- تقديم مستند يوضح الراتب الشهري للمتقدم ويجب ألا يكون أقل من ألفي ريال سعودي.
- كما ويفضل أن يكون العمر بين 21 سنة إلى 60 سنة كحد أقصى.
- بالنسبة للمتقاعدين فمسموح لهم التقديم حتى عمر 70 سنة فقط.
- كما وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج آهل لا يسمح إلا للمواطنين حاملي الجنسية السعودية بالحصول عليه وأن تكون الهوية الوطنية صالحة.
- يجب تواجد الكفيل وموافقته ولكن يتم استثناء العاملين بالقطاع الحكومي بالسعودية فلا حاجة للكفيل بتلك الحالة.
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يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن توفير منتج آهل للسعوديين من النساء والرجال مع الكثير من المميزات مثل طول مدة سداد القرض مع السماح بالحصول على قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما ويسمح بالحصول عليه لبعض الفئات بدون كفيل، ولكن هناك شروط قام بنك التنمية الاجتماعية بوضعها لكي يتم التقديم في منتج آهل للحصول عليه حيث يهدف ذلك المنتج في مساعدة الكثير من المواطنين في التسهيل من مشاق الحياة والمسئوليات المادية.خطوات التقديم على طلب منتج آهل
للتعرف على الطريقة الصحيحة للتقديم في الحصول على منتج آهل في المملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات الآتية:
- يتم فتح رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية للتقديم على منتج آهل.
- يتم البحث عن اختيار طلب قرض منتج آهل من الخيارات واختيار التمويل المناسب للشخص المتقدم.
- ومن ثم تسجيل بيانات الشخص المتقدم كما هي موجودة في الوثائق الرسمية مثل رقم الهاتف والاسم وقيمة الدخل الشهري والهوية الوطنية.
- بعد ذلك يتم إرسال الطلب للبنك والانتظار لحين النظر به والموافقة على القرض.
لضمان الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية يجب توافر الشروط التالية:
- تقديم مستند يوضح الراتب الشهري للمتقدم ويجب ألا يكون أقل من ألفي ريال سعودي.
- كما ويفضل أن يكون العمر بين 21 سنة إلى 60 سنة كحد أقصى.
- بالنسبة للمتقاعدين فمسموح لهم التقديم حتى عمر 70 سنة فقط.
- كما وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج آهل لا يسمح إلا للمواطنين حاملي الجنسية السعودية بالحصول عليه وأن تكون الهوية الوطنية صالحة.
- يجب تواجد الكفيل وموافقته ولكن يتم استثناء العاملين بالقطاع الحكومي بالسعودية فلا حاجة للكفيل بتلك الحالة.
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