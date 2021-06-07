الكويت تتخطى ألف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 1.297 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة عدد الاصابات فى البلاد إلى 317.197 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 1.795 وفاة.





وفى بيانه الصحفى، اليوم، قال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن "جميع الحالات السابقة التى ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها". وأشار السند إلى أن عدد الحالات فى العناية المركزة حاليًا 153 حالة، فى حين تعافى 1.342 مصابًا من الوباء، ليصل عدد المتعافين 301.137 حالة.

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