عاجل.. اغتيال ضابط كبير فى جهاز المخابرات العراقية شرق بغداد

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، اغتيال ضابط كبير فى جهاز المخابرات العراقية شرقى العاصمة ​بغداد​، دون ورود أى ​تفاصيل​ إضافية حول ملابسات الحادث".​​​​​​​





ووفقًا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين، اغتيل ضابط برتبة عقيد فى جهاز المخابرات شرقى العاصمة بغداد. وفى تصريحات للقناة، قال مصدر أمنى، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد فى جهاز المخابرات، ضمن منطقة البلديات، شرقى العاصمة بغداد"، مؤكدًا أن "الحادث أسفر عن مقتل الضابط فى الحال".

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