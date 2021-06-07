حزب ميركل يفوز في انتخابات «ساكسونيا أنهالت» بفارق كبير

أظهرت النتائج النهائية اليوم الإثنين، فوز حزب المستشارة أنجيلا ميركل بأكثر من المتوقع في انتخابات الولاية الأخيرة في ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر- أيلول.

وتمثل النتيجة دفعة للخليفة المحتمل لميركل في يمين الوسط، بالرغم من أنها أولاً وقبل كل شيء انتصار لحاكم الولاية المتمتع بشعبية كبيرة.

وفاز حزب ميركل “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد بنسبة 37.1 %، من الأصوات، متقدماً بفارق كبير عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بنسبة 20.8%.

وأشارت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى نتيجة أقل بكثير، لدرجة أنه في بعض الحالات كان السباق متقلبًا.

وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على أكثر من 7 نقاط مئوية مقارنة بالانتخابات الأخيرة قبل خمس سنوات، في حين انخفض رصيد حزب البديل من أجل ألمانيا 3.5 نقطة.

غالبًا ما تتأثر الانتخابات في ولايات ألمانيا الـ 16 بالقضايا المحلية ومشاعر التصويت، ولكن يُنظر إليها أيضًا على أنها عوامل جذب مهمة للمزاج الوطني.

يمنح التصويت في ساكسونيا أنهالت، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت- مرشح الحزب لخلافة المستشارة ميركل في الانتخابات العامة – سببًا للاحتفال بعد بداية متعثرة تضمنت هزيمتين في انتخابات الولايات في مارس- آذار.

وكانت نتائج يوم الأحد مخيبة للآمال بالنسبة للحزبين الآخرين المتنافسين على المستشارية في الانتخابات العامة المقررة يوم 26 سبتمبر- أيلول.

وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون من يسار الوسط على 8.4 %، من الأصوات، حيث انخفضت النتيجة إلى أقل من 10 %، لأول مرة في ولاية سكسونيا أنهالت.