موعد مباراة العراق وكمبوديا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة

المنتخب العراقي في مواجهة كموبديا في الجولة الثامنة من مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يعود أسود الرافدين للظهور في التصفيات من جديد بعد غيابه عن الجولة الماضية التي شهدت تمكن منافسيه من تحقيق الفوزن حيث حققت البحرين فوزا عريضا ضد المنتخب الكمبودي بثمانية أهداف دون مقابل، وحقق إيران الفوز ضد منتخب هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتعتلي البحرين صدارة جدول الترتيب حاليا بفارق نقطة عن أسود الرافدين الذين خاضوا مباراة أقل، بينما المنتخب الإيراني يتواجد في المركز الثالث بفارق نقطتين عن العراق، وسينطلق موعد مباراة العراق وكمبوديا اليوم في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت بغداد، والمنامة.

العراق يواجه كمبوديا ساعيا لتحقيق فوز يكرر به انتصاره في مباراة الذهاب ضد المنتخب الكمبودي تمكنت من تحقيق الفوز برباعية دون رد خارج الديار، حيث سجل الأهداف كلا من إبراهيم بايش، وعلي كاظم في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن كلا من أمجد عطوان، وأحمد إبراهيم من تسجيل الهدفين الثالث والرابع، اسود الرافدين يدخلوا مواجهة كمبوديا ساعين لتحقيق الفوز، ومنتشين بالانتصار الذي حققه الفريق في آخر تجاربه الودية ضد منتخب االنيبال، والتي انتهت بفوز المنتخب العراقيبخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف العراق كلا من أيمن حسين “هدفين”، أيمن عبد الزهرة، محمد عبد الزهرة، سجاد جاسم، ومهند علي ليعود أسود الرافدين لتحقيق الانتصارات من جديد بعد التعادل السلبي ضد طاجيكستان هي المباراة الودية التي جمعتهما قبل مباراة النيبال، ويأمل العراق في تحقيق الفوز، وانتظار نتيجة المباراة الهامة التي ستجمع المنتخب البحريني ضد منتخب إيران في نفس الجولة اليوم، للانقضاض على صدارة ترتيب المجموعة من جديد بعد التراجع للمركز الثاني بعد انتهاء مباريات الجولة الماضية.

المنتخب العراقي يدخل مباراته ضد كمبوديا بمعنويات مرتفعة بعدما استعد بشكل جيد للمباريات الرسمية بخوض العديد من التجارب الودية منذ بداية العام الحالي آخرها ضد منتخب النيبال المقارب في المستوى بشكل كبير للمنتخب الكمبودي، وكانت العراق تعادلت في مطلع يناير الماضي ضد المنتخب الإماراتي سلبيا، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز ضد المنتخب الكويتي بهدفين سجلهما كلا من محمد داود، وأيمن حسين “من ركلة جزاء”، مقابل هدف وحيد سجله عيد الرشيدي للأزرق، ثم التقى أسود الرافدين مع منتخب أوزبكستان في مباراة ودية قوية نهاية مارس الماضي، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله شيركو كريم، ليكون على أتم الاستعداد لخوض لمبارياته الثلاث الرسمية التي ستقام في يونيو المقبل أمام منتخبات كمبوديا، هونج كونج، والمنتخب الإيراني الخصم القوي لأسود الرافدين في التصفيات بالإضافة إلى المنتخب البحرين أقرب منافسي العراق.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات آسيا

3:30 توقيت الجزائر، المغرب، ولندن.

4:30 توقيت مصر، السودان، والسويد.

5:30 توقيت بغداد، مكة المكرمة، فنلندا.

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موعد مباراة العراق وكمبوديا اليومالقنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا مجانا