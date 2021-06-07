موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ألتزم الثاني بجميع المحافظات وطريقة أستخراج النتيجة إلكترونياً

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني للعام الدراسي 2021/2020، من المواضيع الهامة لدى مليون و 600 ألف طالب وطالبة، أدوا أمتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى كافة محافظات الجمهورية وسط إجراءات لم تسبق لها مثل من وزارة التعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والاتصالات والداخلية، كلاً يؤدي دورة لكي تتم عملية الامتحانات في جو أمن من الوباء وهو ما نجحت فيه الوزارة بإمتياز، بدأت الامتحانات على مستوى الجمهورية يوم السبت 2021/06/05 بامتحان اللغة العربية والإملاء والتربية الرياضية، ثم توالت المواد والآن الطلاب وأولياء أمورهم بدأ في التفكير بالنتائج والتي تترقبها الأسرة المصرية، المتشوقة لمعرفتها حتى تجني ثمار تعب عام كامل من السهر والمعاناة مع أبنائهم وتتمنى أن يكلل بالنجاح والتفوق.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

أعطى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تعليماته لوكلاء الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بالعمل في تصحيح الأوراق الامتحانية بأسرع وقت وتصحيح المادة التي يؤديها الطلاب في اليوم التالي مباشراً، والتدقيق الشديد في التصحيح والمراجعات ورصد النتيجة حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، ومن المنتظر إعلان النتائج عقب أنتهاء الطلاب من أداء أخر يوم في ألامتحانات وهو يوم الخميس الموافق 2021/06/10.

رابط نتيجة ألصف الثالث الإعدادي ألتزم الثاني 2021

يمكن لكل الطلاب الإطلاع بسهولة على النتيجة من خلال الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومنها يتم الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بسلاسة.

الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي.

الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

تحديد الفصل الدراسي الثالث.

تسجيل رقم الجلوس بدقة.

الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة مع التمنيات للجميع بالتفوق.

وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني

تحرص وزارة التربية والتعليم في المقام الأول على مصلحة الطلاب، لذا سخرت كل أمكاناتها لكي تتم عملية الامتحانات في صورة ممتازة، وأعلنت أن الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً عن طريق الرابط السابق ذكره حفاظاً على الطلاب من التجمع بالمدارس بأعداد كبيرة مما قد يصيب البعض منهم بفيروس كورونا، وقالت أن الوزارة بعد إعلان النتيجة مباشراً سوف تستقبل التظلمات على النتيجة من قبل الطلاب الراغبين في التظلم، وسوف يتم فحصها وإبلاغ الطالب بنتيجة التظلم بعد 48 ساعة من تقديمه.