حساب مواطن وإيداع دفعة 43 بعد ثلاث أيام

يعد برنامج حساب المواطن السعودي، ضمن قائمة برامج المساعدات المالية والدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمحتاجين في المملكة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ويعتبر هذا البرنامج دعم مالي يساعد في تلبية احتياجات المواطن السعودي على أساس راتب شهري ويتم صرفه شهريًا.

دعم حساب مواطن، يتم صرف الدعم وفقا لمعاير الاستحقاق الخاصة بالأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ويمكن لكل اسر معرفة قيمة الاستحقاق في حساب مواطن عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

صرف دفعة حساب المواطن

من المعروف أنه في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق برنامج مساعدة حساب المواطن حتى الآن يتم دفع راتب حساب المواطن الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في الحالات التي تكون فيها مستبعدة بما في ذلك الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية وفق آلية سبق أن أوضحها برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان تاريخ الصرف على النحو التالي:

حيث يتم صرف الرواتب للمستحقين في العاشر من الشهر الميلادي إذا صادف هذا اليوم في أحد الأيام بين الأحد والخميس.

يتم استبدال يوم الصرف إلى اليوم التاسع من الشهر الميلادي إذا صادف العاشر من الشهر يوم جمعة من الأسبوع.

يتم الصرف أيضًا في الحادي عشر من الشهر الميلادي إذا صادف العاشر من الشهر يوم سبت من الأسبوع.

يتم توضيح في حالة إذا صدرت نتيجة الأهلية غير موهل وتم تجاوز مدة الاعتراض 3اشهر لأيمكن تقديم الطلب في البرنامج مرة اخرى ويتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمي للحصول على الدعم.

حساب مواطن وإيداع دفعة ال43

تم الإعلان مسبقا عن صدور نتائج الأهلية الخاصة لدورة43 الخاصة شهر يونيو 2021، ينتظر جميع المستنفدين موعد صرف دعم الخاصة بدفعة 43 تم الإعلان انه سيتم الصرف في الموعد بعد ثلاثة أيام، اليوم العاشر من الشهر الجاري، كما تم التوضيح بخصوص هل يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم، بانه لأيتم النظر للقروض، ويجب التوضيح الكامل عن المرتب الوظيفي شاملا التقاعد أو التأمينات وإدخال أجمالي الراتب متضمنا جميع البدلات والعلاوات، موعد دعم حساب مواطن دفعة43.