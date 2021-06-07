الحرس الثورى الإيرانى يخطط لضرب منشآت فى مأرب بيد الحوثى

جدة - نرمين السيد - وحشبا نقلت اصحيفة "عكاظ"، اليوم الإثنين، قالت مصادر يمنية إن فيلق القدس الإيرانى يقف وراء هذا المخطط الإرهابى من خلال أداته التنفيذية وحاكم الميليشيا حسن إيرلو.
وعتبرت المصادر أن حادثة محطة وقود مأرب التى نتجت عنها مجزرة أودت بحياة 17 يمنياً، بينهم 5 أطفال، تمثل نقطة الانطلاق فى هذه الخطة بعد فشل الميليشيات فى السيطرة عليها، وتكبدها خسائر بشرية فادحة.
كا ندد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنى، ماجد فضائل، بالصمت الدولى إزاء الجريمة البشعة، مؤكدًا أنها جريمة حرب بامتياز، ولا تسقط بالتقادم، ويجب تقديم مرتكبيها للعدالة.
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