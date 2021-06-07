الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا فى الضفة الغربية والقدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فقد شملت الاعتقالات 7 فلسطينيين من القدس، و4 آخرين من الخليل، و6 من رام الله وبيت لحم.

وكان تقرير حقوقى صدر مؤخرًا، لنادى الأسير الفلسطينى والمحررين، كشف عن اعتقال إسرائيل للمئات من الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.