جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى الأردنى، اليوم الإثنين، قرار الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس النواب، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 10 يونيو للعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".





وكان مجلس النواب الأردنى قرر، أمس الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها وتسببت فى أحداث شغب وأعمال عنف ليلة السبت الماضى، واستمرت حتى فجر أمس، وتجددت مع قرار الفصل، قبل أن يعود الهدوء مساء أمس. وصوت 108 من أصل 119 نائباً ممن حضروا الجلسة الطارئة التى عقدت مساء أمس الأحد، لبحث مذكرة نيابية وقع عليها 109 من النواب، لبحث تداعيات الحديث الذى جاء على لسان النائب أسامة العجارمة، وشكلت تهديدًا لحياة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وذلك بعد بث فيديوهات كشف فيها العجارمة عن نوايا سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت قبة البرلمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الديوان الملكى الأردنى يعلن فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.