جهاز المخابرات العراقى يكشف ملابسات مقتل أحد ضباطه فى اشتباك مع مسلحين

جدة - نرمين السيد - كشف جهاز المخابرات العراقى، اليوم الإثنين، عن ملابسات مقتل ضابط المخابرات العراقى شرقى العاصمة ​بغداد فى وقت سابق من اليوم​، مؤكدًا أنه وقع تبادل لإطلاق النيران مع عدد كبير من المسلحين قبل مقتله.





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