وكالة الطاقة: قلقون من اكتشاف آثار يورانيوم فى مواقع إيرانية غير معلنة

جدة - نرمين السيد - وطالبت الوكالة الذرية إيران بالإجابة عن تساؤلاتها دون تأخير، مشددة على أن عدم تعاون طهران يمنعنا من ضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووى.
يشار إلى أنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد أكد على أنه فى هذا المستوى من تخصيب اليورانيوم يجب أن تكون هناك عين يقظة تراقب هذا البلد، مشددا على الحاجة إلى استخدام نظام تحقق قوى للغاية فى هذا الصدد.
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