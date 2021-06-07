الشرطة الإسرائيلية تقرر إلغاء مسيرة للمستوطنين بالأعلام فى القدس

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية قررت إلغاء مسيرة بالأعلام للمستوطنين فى القدس، والتى كانت مقررة يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تحذيرات عديدة من إندلاع موجة عنف جديدة فى الأراضى الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية حذرت، أمس الأحد، من أن "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، والمزمع إقامتها فى القدس يوم الخميس المقبل، قد تؤدى إلى تجدد التصعيد الأمنى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا وافقت الشرطة الإسرائيلية على إقامتها. ووفقًا لموقع "واللا" العبرى، كشفت مصادر فى أجهزة الأمن الإسرائيلية، عن مناقشة أمنية حول الأمر، أمس الأحد، لاتخاذ قرار بشأن إقامة المسيرة من عدمه، حيث طالب وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، بإلغاء المسيرة.

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