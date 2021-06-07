روسيا تنسحب من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على قانون تنسحب روسيا بموجبه رسميا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح والتي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء فيها.

وكانت روسيا تأمل في أن يبحث بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المعاهدة عندما يلتقيان هذا الشهر في قمة بجنيف.

لكن إدارة بايدن أبلغت موسكو في مايو/ أيار إنها لن تعود للمعاهدة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي.

وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن القرار الأمريكي بالانسحاب “قوض بشكل كبير توازن المصالح” بين الدول الأعضاء وأجبر روسيا على الانسحاب.

وأضاف الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: “أضر ذلك بصورة خطيرة باحترام المعاهدة وبأهميتها في بناء الثقة والشفافية (مما تسبب) في تهديد للأمن القومي الروسي”.

وقال مسؤولون روس إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة، ووصفوه بأنه “خطأ سياسي” وحذروا من أن هذه الخطوة لن تخلق مناخا مواتيا لمناقشات الحد من التسلح خلال قمة جنيف التي تنعقد في وقت لاحق هذا الشهر.