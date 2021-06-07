“عاجل”متاح التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية psmch.edu.sa لحملة الثانوية رجال ونساء تابع التفاصيل

التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية أصبح ترند نمبر وان بين الشباب في المملكة وأصبح من أهم مواضيع البحث من قبل طلبة الثانوية العامة، الباحثين عن التقديم في كلية تضمن لهم وظيفة بعد التخرج، وكانت الكلية قد أعلنت عن التقديم إلكترونياً لحملة الشهادة الثانوية العامة قسم “علوم طبيعية”، وفق شروط وضوابط محددة حددتها لجنة القبول بالجامعة لمن يرغب في التسجيل، وقالت أن التقديم سوف يكون على رابط الكلية إدارة القبول والتسجيل، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط العامة التي وضعتها إدارة الكلية لمن يرغب في الالتحاق بالكلية، ومعايير المفاضلة بين الطلاب المتقدمين من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية فتابعونا.

جديد الأخبار : أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، اليوم الإثنين 2021/06/07 عن فتح باب التسجيل والقبول في الكلية لبرنامج منتهي بالتوظيف لحملة الشهادة الثانوية العامة من الجنسين، وفق شروط محددة أعلنت عنها وقالت أن موعد التسجيل يبدأ من اليوم وينتهي بعد 5 أيام، ودعت الراغبين في التسجيل بسرعة الدخول على رابط القبول بالكلية اليوم.

تحديث : ما يزال التسجيل مفتوح لخريجي الشهادة الثانوية العامة، للتقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية وفق الشروط الحددة فكل من لديه الرغبة عليه بالمبادرة بالتسجيل قبل غلق الرابط.

رابط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية

رابط psmch.edu.sa.

الدخول على رابط التسجيل المذكور أعلاه.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

ملء أستمارة التسجيل بشرط أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة.

الضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

طريقة التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

شهادة الثانوية العامة وعدد 2 صورة منها. 3 صور من واضحيه البطاقة الشخصية وإحضار الأصل للمطابقة. عدد 2 صورة من دفتر العائلة و أحضار الأصل للمراجعة. صورة من نتيجة الاختبارات العامة، والاختبار التحصيلي. عدد 6 صور مقاس 4*6 ” بالنسبة للنساء يجب أن تكون الصورة بالحجاب الشرعي”.

تعطي الكلية للطلاب الدارسين بها مكافأة شهرية مجزية طوال فترة التعليم والتدريب. توفر الكلية للطلاب السكن المناسب وأيضاً توفر لهم مصاريف التنقل من وإلي الكلية. تعطي الكلية الفرصة في التعيين في القوات المسلحة وفق سلم رواتبها المتميز مما يجعلها هدف لكل الطلاب. تقدم الكلية الرعاية الصحية الكاملة للطلاب، وكذالك توفر الغذاء الصحي للطلاب.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند القبول المبدئيتعرف على أهم مميزات الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكريةالتخصصات الموجودة بكلية الأمير سلطان العسكرية

يوجد بالكلية العديد من التخصصات المختلفة لكي تتيح الفرصة للطلاب في أختيار المناسب له ولرغبته ومن أهم التخصصات ما يلي.

تخصصات الخدمات الطبية الطارئة.

تخصصات علوم المختبرات الإكلينيكية.

تخصصات رعاية الفم والأسنان.

تخصصات إدارة الأعمال الصحية.

تخصصات التمريض والتخدير.

تخصصات الرعاية النفسية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية قسم العلوم الطبيعية بنسبة نجاح لا تقل عن 85%. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخله بالشرف والأمانة. أن لا يكون الطالب قد فصل من أي مؤسسة عسكرية سابقة. أن لا يزيد سن الطالب عن 23 سنة وقت التقديم. أن يكون الطالب متمتع بالياقة الصحية الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

شروط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكريةمعايير القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية

|أولاً يتم توزيع الطلاب بحسب المربع السكني والمنطقة السكنية ووفق السعة السريرية للمستشفيات العسكرية، وأيضاً وفق المعدل التراكمي العام للثانوية العامة، ودرجة القياس في أختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي الدراسي العلمي.

سلم رواتب كلية الأمير سلطان العسكرية

يختلف سلم الرواتب في الكلية بين الرجال والنساء وفيما يلي سلم الرواتب للرجال.