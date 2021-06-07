محمد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان استقرار المنطقة

أجرى ولي العهد السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بنيوم، يوم الاثنين، مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف اللقاء أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني بحثا مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

ووجرى اللقاء بحضور السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة،ماجد بن عبد الله القصبي.

في غضون ذلك، حضر من الجانب البريطاني، السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.