وفاة «أكبر بور» وزيرالداخلية الإيرانى الأسبق وأبرز مؤسسى حزب الله

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، توفى الوزير الأسبق فى مستشفى بطهران. وكان محتشمى بور وزيرًا للداخلية خلال الفترة من 1985 إلى 1989، كما سبق أن كان ممثلاً لطهران فى مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) لدورتين، ومستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاجتماعية.

كما شغل محتشمى بور منصب السفير الإيرانى فى سوريا فى الفترة من 1982 إلى 1986، وتشير إليه التقارير بأنه لعب دورًا محوريًا خلال توليه هذا المنصب فى تشكيل حزب الله فى لبنان.