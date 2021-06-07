جدة - نرمين السيد - أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدى، دخول تونس فى الموجة الرابعة لتفشى فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدى، دخول تونس فى الموجة الرابعة لتفشى فيروس كورونا. وقال المسعدى، فى تصريح لإذاعة "شمس إف إم" إن عدد المرضى المقيمين فى المؤسسات الصحية كان قد تراجع إلى أقل من 2000 لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2200 مقيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تدخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.