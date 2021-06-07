لأول مرة منذ 11 شهرًا.. مالطا تسجل صفر إصابات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فيرن فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، "اليوم هو أول يوم لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة منذ الصيف الماضى، ومن الضرورى أن نحافظ على الانضباط والمسؤولية".

يشار إلى أن 75% على الأقل من سكان جزيرة مالطا، كانوا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، بينما تلقى أكثر من 50% جرعتى اللقاح حتى الآن.