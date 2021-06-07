ولى العهد السعودى يناقش أمن المنطقة مع وزير الخارجية البريطانى

جدة - نرمين السيد - التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، بوزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، والذى يزور المملكة حاليًا، حيث بحثا العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال اللقاء الذى جرى فى نيوم بشمال المملكة، "العلاقات الثنائية بين الرياض ولندن، وأوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات". وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث "مستجدات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها".

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