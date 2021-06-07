حكومة إسرائيل الجديدة لواشنطن: سنجدد محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقالت إن حكومة نفتالى بينيت ويائير لابيد، أكدت للولايات المتحدة أنها مع استئناف مفاوضات الحل النهائى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلى، ياريف ليفين، أعلن السبت الماضي، أنه سيتم النظر فى المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالى بينيت، اليوم الإثنين، ليتم التصويت عليها فى 14 من يونيو الجارى.