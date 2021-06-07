جدة - نرمين السيد - وقالت إن حكومة نفتالى بينيت ويائير لابيد، أكدت للولايات المتحدة أنها مع استئناف مفاوضات الحل النهائى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وكان رئيس الكنيست الإسرائيلى، ياريف ليفين، أعلن السبت الماضي، أنه سيتم النظر فى المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالى بينيت، اليوم الإثنين، ليتم التصويت عليها فى 14 من يونيو الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكومة إسرائيل الجديدة لواشنطن: سنجدد محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.