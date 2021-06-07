شرطة الاحتلال تلغي ”مسيرة الأعلام” بالقدس

أعلن المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، كوبي شبتاي، اليوم الإثنين، عن إلغاء "مسيرة الأعلام" التي كانت مقررة الخميس المقبل بالقدس المحتلة، وذلك في أعقاب توصيات الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بأن إجراء المسيرة من شأن أنه يؤدي إلى تصعيد بالقدس ويفجر الأوضاع الميدانية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبلغ مفتش الشرطة منظمي "مسيرة الأعلام" بإلغاء الحدث الذي كان مقررا الخميس، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن منظمي المسيرة، قولهم إن "الشرطة أبلغتهم بعدم وجود موافقة على مسيرة الأعلام يوم الخميس وسيتم إلغاؤها".