طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 والإستعلام عن النتائج النهائية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث أصبح الآن بإمكان أولياء التلاميذ التعرف على جميع النتائج المدرسية الخاصة بالابناء من خلال النظام المعلوماتي الجديد الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، كما اتاحت خدمات أخري يمكنك الإستفادة منها عبر هذا الموقع الإلكتروني مثل اعلام الطلاب بالمعدلات الفصلية عبر خدمات الرسائل النصية SMS وغيرها من خدمات توفر على الأبناء وأولياء الأمور التعرف على النتائج إلكترونيا، لذا كان أهم شرط من الشروط الإستعلام عن النتائج هو التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال، كما نقوم أيضا بتوضيح آلية الاستعلام عن النتائج كشف نقاط التلاميذ.

لكي تستطيع أن تحصل على النتائج أو أي من الخدمات التعليمية، ينبغي عليك التسجيل في موقع فضاء أولياء الأمور عن طريق إتباع الخطوات التالية:



الولوج إلي رابط tharwa.education.gov.dz .

. النقر على تسجيل جديد.

تسجيل بيانات ولي الأمر.

إضافة معلومات (البريد الإلكتروني، كلمة المرور، إعادة كلمة المرور، رقم الهاتف).

كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة.

إدخال المعلومات الشخصية لولي الأمر مثل (تسجيل المهنة، إختيار المستوي الدراسي، إختيار الولاية، إدخال العنوان البريدي).

النقر على الأبناء المتمدرسين.

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال معلومات الأبناء.

طبع الاستمارة المستخرجة.

أصبح الآن بإمكانك الإستعلام عن كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر موقع فضاء، وذلك بعد أن قمت بالتعرف على آلية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ وذلك من خلال إتباع الخطوات الأساسية، كما جاء في التالي:

الولوج إلي فضاء أولياء التلاميذ.

تسجيل الدخول.

التوجه إلي نتائج كشف نقاط الفصل الثاني.

الثاني. إختيار الطور أو المرحلة التعليمية.

سحب كشوف النقاط.

وصلنا إلي ختام شرح طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 للاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني.