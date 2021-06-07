كلية الأمير سلطان العسكرية تتيح اليوم 2021/06/07 التسجيل لبرنامج منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية، عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الشهادة الثانوية العامة علوم طبيعية “رجال، نساء”، في برنامج دراسة بكالوريوس العلوم العسكرية للعام الدراسي القادم 1443 هجري منتهي بالتوظيف، ووضعت ضوابط وشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للتسجيل من الجنسين، وحددت اليوم الإثنين 2021/06/07 بداية التسجيل ولمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة القادم الموافق 2021/06/11، في عدة تخصصات ” تقنية التخدير، التمريض، العناية النفسية، مساعد طبيب أسنان، علوم المختبرات الإكلينيكية، إدارة المعلومات الصحية” وفيما يلي الشروط العامة للتسجيل التي حددتها إدارة القبول والتسجيل بالكلية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ والأصل.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص علوم طبيعية بتقدير تراكمي لا يقل عن 90%.

يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ولم يمر عليها أكثر من 3 سنوات ويفضل خريجي العام الحالي.

أن يتمتع المتقدم للتسجيل بحسن السمعة وأن لا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف و الأمانة.

يجب أن يكون سن الطالب عند التقديم أقل من 23 عام.

يجب أن يكون الطالب يتمتع بصحة جيدة وأن يجتاز الكشف الطبي المقرر من قبل لجنة القبول بالكلية.

أن يجتاز كل مراحل الاختبارات والمقابلات التي تحددها الكلية للمترشحين.

أن لبا يكون قد سبق فصلة من الكلية سابقاً أو من أي كلية أو أكاديمية عسكرية.

شروط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكريةرابط التقديم للقبول في كلية الأمير سلطان العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل أن رابط التقديم للكلية هو psmch.edu.sa وفق المواعيد المحددة من قبل إدارة الكلية.

الدخول على رابط psmch.eud.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

الدخول على استمارة التسجيل الإلكترونية وملء الاستمارة والتأكد من صحة البيانات ثم الضغط على تأكيد صحة البيانات.

الضغط على تسجيل الطلب ثم طباعته والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة وبذالك تتم عملية التسجيل.

أصل شهادة الثانوية العامة وتكون مصدقة من وزارة التعليم وصورتان طبق الأصل منها.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

شهادة درجات أختبار القدرات العامة ونتيجة التحصيل الدراسي العلمي.

طريقة التسجيل في برنامج كلية الأمير سلطان للعلوم العسكريةالمستندات المطلوبة عند التقديم في الكلية