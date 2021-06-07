أخبار اليمن : عالميا: 3 ملايين و744 الف حالة وفاة بـ”كورونا”

عالميا: 3 ملايين و744 الف حالة وفاة بـ”كورونا”بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 744 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 174 مليونا ونحو 55 ألف اصابة، تعافى منهم 157 مليونا وما يزيد عن 337 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، 327 ألف و663 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,738 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (101,232 إصابة)، والبرازيل (39,637 إصابة)، وكولومبيا (24,050 إصابة)، والأرجنتين (16,415 إصابة)، وروسيا (9,163 إصابة)، واميركا التي حلت في المركز الثامن عالمياً (6,408 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

