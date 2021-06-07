جدة - نرمين السيد - حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من مغبة الإقدام على إجراءات اسرائيلية من شأنها إشعال الموقف فى القدس لأسباب داخلية تتعلق بمصالح أحزابٍ أو أشخاص، منبهاً إلى خطورة الحشد الجارى فى أوساط اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان الإسرائيلية، والذى يهدف بوضوح إلى استفزاز الفلسطينيين وافتعال مواجهات من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات ستؤدى حتماً إلى تأجيج المشاعر ورفع مستوى التوتر.





وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط يُتابع بقلق ما يجرى من تحريض ضد الفلسطينيين، فضلاً عن استمرار السلطات الإسرائيلية فى ممارسة إجراءات قمعية فى الأحياء الفلسطينية بالقدس، بما فيها حى الشيخ جراح. ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن هذا النوع من الإجراءات هو ما أدى إلى انفجار الموقف فى شهر مايو الماضى، وأن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى الجانب الفلسطينى، كنوع من الهروب إلى الأمام. واختتم أبو الغيط بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضى إظهار المسئولية وممارسة ضبط النفس من أجل تثبيت الهدنة، بدلاً من التحريض على العنف والإجراءات القمعية، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن أى تدهور محتمل فى الموقف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن أى تدهور محتمل فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.