جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوغندية، اليوم الإثنين، إغلاق المدارس لمدة 6 أسابيع وتعليق التنقل غير الضرورى بين المقاطعات، فى محاولة لوقف الزيادة المقلقة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.





قال رئيس أوغندا يورى موسيفنى- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1"، إن نسبة الحالات الشديدة أو الحرجة بسبب "كوفيد-19" وكذلك الوفيات تشهد ارتفاعا فى هذه الموجة مقارنة بالأعداد السابقة فى الموجة الأولى للوباء، موضحا أن الدولة سجلت معدلات إصابة بـ"كوفيد-19" أعلى بكثير فى غضون أسبوعين عن تلك المسجلة على مدار فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر خلال الموجة الأولى. يذكر أن أوغندا سجلت حتى الآن 52 ألفاً و935 إصابة بفيروس كورونا بينها 383 وفاة، بينما تلقى 750 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل 35 ألف مواطن على جرعتى اللقاح فى دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 45 مليون نسمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوغندا تغلق المدارس 6 أسابيع وتعلق التنقل بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.