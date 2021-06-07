منظمة دولية: تأثير كورونا على سوق العمل أكثر حدة بـ 4 مرات عن أزمة 2008

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 173 مليونا و313 ألفا و786 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و726 ألفا و458 حالة.
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