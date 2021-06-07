داعش يقتل 23 من القوات السورية فى البادية خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل 23 من القوات السورية فى مناطق متفرقة من البادية السورية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إثر استهدافهم بكمائن وألغام خلايا تنظيم داعش الإرهابى المنتشرة فى بادية حمص الشرقية، مرورًا ببادية حماة ودير الزور، ووصولاً إلى بادية الرقة.





وفى بيانه، أوضح المرصد السورى أن هناك ضابط فى الحرس الثورى الإيرانى ومرافقه من الجنسية الإيرانية كانوا من بين القتلى الـ23 الذين سقطوا، لافتًا إلى أنه تم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة من قِبل عناصر داعش، أثناء مرورهم على الطريق تدمر/ دير الزور، وسط سوريا. وأضاف المرصد، أن لغمًا أرضى من مخلفات خلايا تنظيم داعش انفجر بمجموعة عناصر من القوات السورية، أثناء قيامهم بعملية تمشيط للبحث عن خلايا التنظيم، فى منطقة وادى أبيض، ببادية السخنة شرق حمص، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات السورية وإصابة اثنين آخرين. وتأتى عمليات داعش على الرغم من تنفيذ الطائرات الحربية السورية لنحو 24 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، فضلاً عن عمليات التمشيط اليومية التى تجريها قوات الجيش السورى فى البادية السورية.

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