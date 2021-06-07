جروسى: أتمنى أن يتحول حديث إيران عن حسن النية إلى عمل جاد

وأضاف أن إعادة بناء الثقة لن يتم ما لم تظهر طهران التزامها، فى إشارة منه إلى حديث إيران الدائم عن التعامل بحسن نية، متمنياً أن يتحول ذلك الكلام إلى عمل جاد.
كما شدد على أن أنه لا يمكن للسلطات هناك إعاقة عمل المفتشين الدوليين ثم التظاهر بوجود ثقة متبادلة، وفق قوله.
وتابع أن إيران قالت إنها ستتعاون، إلا أنها لم تفعل شيئا، مضيفاً أنه وفى ظل عدم وجود إجابات واضحة وصريحة من طهران، فإن الوكالة تشعر بقلق عميق، وذلك لأن المواد النووية التى كانت موجودة فى المواقع الثلاثة غير المعلنة فى البلاد قد باتت فى مواقع مجهولة اليوم.
وكشف أن المحادثات مع إيران لم تحقق تقدما ملموسا، وأن مفاوضات فيينا معقدة وقد غاب عنها التسلسل الزمنى للالتزام بالاتفاق النووى، مؤكدا "لسنا طرفا فى محادثات فيينا مع طهران، وعليها تبرير انتهاكاتها للاتفاق النووى".
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