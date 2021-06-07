الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التفاوض على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران يزداد...

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اليوم الاثنين، إن تفاوض الوكالة على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران "يزداد صعوبة".
وحول إمكانية أن يمدد الجانبان الاتفاق مرة أخرى في وقت لاحق هذا الشهر، قال رافاييل غروسي: "أعتقد أن الأمر يزداد صعوبة"، حيث كان الجانبان قد أعلنا في 24 مايو الماضي تمديد الاتفاق شهرا، وكانت مدة الاتفاق المبدئية ثلاثة أشهر.
هذا وأعلن غروسي أن طهران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي تم الكشف سابقا عن آثار اليورانيوم فيها.
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