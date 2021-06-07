رابط تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442_ 1443 شرح الخطوات بالتفصيل

رابط تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442، تستمر فاعليات قبول طلبات السادة المعلم والمعلمات في القطاعات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر تقييد الرغبات عبر رابط الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة، بالاشارة إنة يتم تسجيل وقبول طلبات النقل بحد أدني رغبة واحدة وبحد أقصى 20 رغبة لكل متقدم ومتقدمة بطلب للوزارة، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بتنفيذ قرارات الإدارة باحترام الميعاد المخصص للتقديم، وكذلك عدم تجاوزة وإتباع الخطوات اللازمة للانتقال بعناية، حيث أكدت الوزارة عن عدم الحاجة إلى تحديث البيانات الشخصية المدونة من قبل، ولاكن فقط يجب علي كل معلم ومعلمة التأكيد على تلك البيانات المدونة من قبل عبر رابط الموقع.

رابط تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442

تعتبر خدمات النقل المقدمة للمعلمين، واحدة من أهم المميزات التي تسمح بها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ولذلك نجد إرتفاع ملحوظ عم رابط تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442، حيث تتيح الفرصة لتيسير وصول المعلمين والمعلمات بسهولة للعمل، وفي الوقت نفسة اختيار المحل الأقرب الي منازلهم، ولذلك تم فتح باب قبول الرغبات المقدمة لذلك، والذي يستمر في قبول طلبات المتقدمين حتي يوم السبت المقبل، علما بأن نتائج النقل وقبول الرغبات تظهر يوم 21 شوال 1442 عبر رابط الموقع الرسمي، ولهذا النظام الإلكتروني مكانتة الخاصة عند جميع العاملين بقطاع التعليم بالمملكة حيث يتميز بسهولة إستخدامة، بالإضافة الي تقديمة لكافة الخدمات التعليمية التي يبحث عنها فئة كبيرة من العاملين بالتعليم، وهدفها الأساسي تيسسير العمل واليكم خطوات التسجيل في النظام.

خطوات تسجيل الرغبات 1442 المرحلة الثانية

يتم تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442 بإتباع خطوات بسيطة ويأتي في مقدمتها الدخول علي رابط نظام فارس، ومن ثم إتباع الخطوات التالية