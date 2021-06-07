(اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغرب

(اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغربأطلق ناشطون مغاربة حملة الكترونية تطالب بطرد سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أن الناشطين في الحملة التي انطلقت منذ أيام شاركوا وسم (اطردوا ممثل الكيان الصهيوني) و(اطردوا ممثل الكيان المحتل) على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتفاعل معه الآلاف الذين غيروا صورهم الشخصية على مواقع التواصل إلى صور ترمز إلى القضية الفلسطينية مثل علم فلسطين وقبة الصخرة.

وفي خطوة أخرى للتعبير عن رفض وجود سفير الكيان دافيد غوفرين في المغرب قام ناشطون بتنظيف أحد المواقع الساحلية القريبة من مدينة طنجة بعدما زارها غوفرين ونشر صورة تذكارية عنها.

وتأتي هذه الحملة في سياق موجة واسعة من التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس وباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتي أسفرت عن استشهاد 290 فلسطينياً بينهم 69 طفلاً إضافة لإصابة أكثر من 8900 شخص.