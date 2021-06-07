جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن روسيا لا تتخلى عن الحوار مع حلف شمال الأطلسى "ناتو"، مؤكدة استعداد موسكو لبحث مسائل تخفيف حدة التوتر، ولكن شريطة مشاركة خبراء عسكريين.





وعبر صفحتها الرسمية على موقع "تليجرام"، ردت زاخاروف على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، ودعوته لروسيا لاستئناف الحوار مع الحلف، قائلة إن "روسيا لا تتخلى عن الحوار مع الناتو"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". وأشارت زاخاروف إلى أن روسيا "جاهزة للبحث الحقيقى لمسائل تخفيف حدة التوتر، ومنع وقوع الحوادث"، لكنها شددت فى الوقت ذاته على أن "هذه المحادثات لا معنى لها بدون مشاركة الخبراء العسكريين". وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أعرب فى وقت سابق، عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار فى إطار مجلس "روسيا - الناتو"، مشيرًا إلى ضرورة أن يبدأ ذلك بالاتصالات بين العسكريين بهدف تقييم الوضع الحقيقى على الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: مستعدون للحوار مع الناتو ولكن بشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.