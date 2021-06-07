السفارة الأمريكية في ليبيا: سنواصل دعم توحيد البلاد ومواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة الأمريكية فى ليبيا، أن الهجوم الإرهابى على مدينة سبها الليبية، يذكّر بوجود أطراف مصممة على تقويض استقرار البلاد. وكان هجوم إرهابى قد استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية، مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

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