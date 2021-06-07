جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبى إلى إزالة إمكانية استخدام حق النقض المتاح لكل دولة من الدول الأعضاء "الفيتو"، حتى لا تعود أوروبا رهينة من حيث قدرتها على العمل.





وفى مؤتمر صحفى فى برلين، قال ماس: "لم يعد بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون رهينة أولئك الذين يشلون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقض. من يفعلون ذلك يهددون على المدى الطويل إلى حد ما تماسك أوروبا"، حسبما نقلت "فرانس برس". وتابع الوزير الألمانى: "لذلك أقول بصراحة: يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك يعنى أننا يمكن أن نخسر نحن أنفسنا التصويت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تطالب بإنهاء حق الفيتو لتحرير الاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.