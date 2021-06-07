“سوريا VS غوام” تردد قناة سوريا للدراما الناقلة لمباراة تصفيات كاس أسيا 2021 اليوم

“سوريا VS غوام” تردد قناة سوريا للدراما القناة السورية الأولى لعرض المسلسلات التركية تقوم اليوم بنقل المباراة التي يشارك فيها المنتخب الوطني السوري ضد نظيره غوام في إطار تصفيات كأس أسيا 2021 ليتأهل الفريق الفائز بالمباراة إلى مونديال قطر 2022 بالعام المقبل، وتعتبر القناة من أهم القنوات السورية التي يتابعها جميع الشعب داخل وخارج البلاد.

تصفيات كاس أسيا 2021

وتقوم جميع الفرق المشاركة في كاس آسيا بالمشاركة في المباريات المؤجلة لها بسبب فيروس كرونا المستحدث الذي كان على إثره تأجيل مباريات عديدة، بينما بعد عودة التنافس من جديد تقرر الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة لتصفية الفرق والخروج بالفرق المؤهلة لدخول مونديال قطر بالعام المقبل 2022،

فريقي سوريا VS غوام

يلتقي الفريقين اليوم وقد تحدد الاثنين 7 يونيو 2021 للقائهم للانتهاء من المباراة التي تأتي في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كاس أسيا، وتكون المباراة اليوم حماسية حيث يكون للفريق السوري لشعبية الكاسحة بين جماهير سوريا وجميع العالم العربي، وتقوم القناة الفضائية الوطنية سوريا دراما بنقل المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت سوريا.

تردد قناة سوريا للدراما

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات وأيضا على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لضمان رؤية أفضل واتساع في المتابعة، حيث يقوم بمتابعة هذه القناة السورية الرائدة ملايين من الشعب السوري داخل أراضي الوطن وأيضا المغتربين عنه في جميع أنحاء العالم، ولذلك تم اختيارها اليوم لنقل المباراة لما لها من رؤية عالية النقاء بخاصية اتش دي.

القمر نايلسات

التردد 11177

الاستقطاب عمودي.

معامل التصحيح 3/4

الترميز:27500.

القمر عربسات.

التردد 11178.

الاستقطاب عمودي.

تصحيح الخطأ 5/6.

الترميز 27500.

على قمر نايل ساتعلى قمر عرب سات