ما هي افضل التخصصات للدعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن رؤية 2030 بالتعليم على اختلاف مراحله، بهدف بناء جيل قادر على مواكبة العصر، وتم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 من أبريل 2016، فنظمت مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، حيث يشترك في تحقيقها كلا من القطاعين العام والخاص والقطاعات غير الربحية، وتتمثل أهداف الرؤية تحقيق الزيادة في نسبة القطاع المحلى، ومن ثم تقليل نسبة البطالة، وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة نسبة الإنتاج المحلى، ثم استخدام الثروات لتحسين وتطوير المجتمع، أما في التعليم كان الاهتمام منصبا على كافة المراحل التعليمية، ومن اهم السمات الشمولية والتنوع، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير مختلف مكونات المرحلة التعليمية، من المعلم والطالب والمؤسسة التعليمية وطرق التدريس، وتعزز الرؤية نظام التعليم من خلال الاعتماد على الموارد والخطط الأمنة، بحيث تساهم في تنمية راس المال وتلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص العمل.

افضل التخصصات للدعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

ما التخصص الذي سوف تختاره ويكون متناسب مع سوق العمل في ظل التطورات؟ قرر مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية:

قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن تعرف أن مهما كان التخصص يجب أن يكون متوافقا مع توجيهات العصر، وأيضا مع قدراتك وميولك ورغباتك، لأنه إذا كان العمل لا يتوافق مع رغباتك وميولك، من ثم سينتهى الحال إلى شخص غير منتج ويساعد في التطور، وهذا سيؤثر على الجانب الابداعي، فيجب أن يكون هناك خارطة طريق ومنهج تمشى علية المملكة، للعمل الاقتصادي والتنموي خلال السنوات القادمة، تساعد في اختيار المسار الوظيفي للأفراد مستقبلا، وهناك تخصصات كثيرة وضعتها في الاعتبار، وأهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030.

القضاء على إهدار الوقت والجهد بدون أي فائدة. ثم تحويل مختلف الخدمات إلى خدمات إلكترونية. نشر ثقافة التعلم عن بعد لتفعيل دور التعلم النشط. تحقيق الزيادة في نسبة القطاع المحلى ومن ثم تقليل نسبة البطالة. الزيادة في الصادرات غير النفطية. دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، لتوفير فرص عمل اكبر لأبناء المملكة. ثم توطين الكثير من المهن، لتكون مقصورة فقط على أبناء المملكة بحلول 2030. الاهتمام بالتعليم الجامعي لإعطاء التخصصات المطلوبة ومن ثم تحقيق رؤية المملكة.

مجتمع حيوي: يقدم المحور نتيجة تبني أنماط حياة صحية، وخدمة الحجاج، ثم الاهتمام بالمواقع الأثرية وتضمينها لدى مؤسسة اليونيسكو العالمي. اقتصاد مزدهر: توصية لمشاركة المرأة في القوى العاملة، ثم ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وطن طموح: “حكومته فاعلة” و”مواطنه مسؤول” حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، كما تضاعف عدد المتطوعين سنويا.

أهداف الرؤية المستقبلية للملكةالمحاور التي بنيت عليها الرؤيةماهي أفضل التخصصات التي تدعم

تخصصات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات:

هندسة وعلوم وبرمجة الكمبيوتر. برمجيات الحاسب. نظم المعلومات وتنقيتها . الهندسة الميكانيكية والإلكترونية. دبلوم أمن المعلومات والشبكات، والرياضيات والإحصاء. ودبلوم شبكات الحاسب.

تخصصات في قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة:

الاقتصاد وإدارة الأعمال. نظم المعلومات الإدارية والمالية. التسويق، الشريعة، القانون. دبلوم التسويق، ودبلوم إدارة المبيعات.

تخصصات في القطاع المالي:

الاقتصاد والاقتصاد المالي. الرياضيات المالية، والمالية. العلوم المصرفية، والتمويل والاستثمار. التأمين وإدارة المخاطر.

تخصصات في القطاع التعليمي:

الهندسة النووية، دبلوم الطاقة المتجددة. الكهربائية، الهندسة الميكانيكية. والكيميائية.

تخصصات في قطاع التعدين:

الجيولوجيا، وهندسة التعدين، وفيزياء الأرض، ودبلوم التعدين.

تخصصات مجال التنمية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي: