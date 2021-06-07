أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد منصور

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد منصوربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب الشيخ محمد محمد أحمد منصور، بعد مسيرة برلمانية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأولاد الفقيد الشيخ عارف محمد منصور والشيخ عصام محمد منصور والشيخ شهاب محمد منصور، وشقيقه عبدالملك محمد منصور، وباقي أفراد الاسرة وكافة آل منصور بهذا المصاب الأليم..

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد وصفاته الحميدة ودوره النضالي ومكانته الوطنية والاجتماعية وحياته الزاخرة بالعطاء والأعمال الجليلة والخيرة.. لافتاً إلى أن الفقيد محمد محمد منصور كان مثالاً للسياسي الحصيف والمثقف الحكيم الذي آثر وطنه ومصالحه العليا الأولوية في نشاطه البرلماني والاجتماعي.

وأكد رئيس المؤتمر أن الوطن خسر برحيله واحداً من الرجال الأوفياء المحبين والمخلصين لوطنهم ومجتمعهم.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.