أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل

الفلكي الشوافي: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حدوث كسوف حلقي للشمس يوم الخميس المقبل 10 يونيو 2021.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، الكرة الارضية على موعد مع كسوف حلقي للشمس يوم الخميس القادم 10 يونيو 2021 حيث تشهد اجزاء واسعة من اقصى شمال القارات اسيا واوروبا وامريكا الشمالية بعض مراحل الكسوف الجزئي بينما مسار الكسوف الحلقي يمر بشمال شرق امريكا الشمالية وجرين لاند واقصى شمال شرق روسيا.
وأشار الشوافي إلى أن اليمن ودول الشرق الأوسط لن تشهد أي مرحلة من مراحل كسوف للشمس.
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