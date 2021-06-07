البرلمان الليبى يطالب بملاحقة منفذى الهجوم الإرهابى فى سبها

جدة - نرمين السيد - واستنكر مجلس النواب الليبى هذه العملية الخسيسة من أيادى الغدر والظلام، وأهاب بكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها لملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين ومنفذى الهجوم، والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن.

كما تقدم مجلس النواب الليبى بخالص تعازيه وصادق مواساته القلبية لأُسر الشهداء وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وكان هجوم إرهابى قد استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية، مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.