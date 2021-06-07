رئيس لبنان يطالب بإعادة هيكلة قروض البنك الدولى لبلاده

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الإثنين، بإعادة هيكلة قروض البنك الدولى للبنان، والتى لم تستعمل بعد، وذلك حسب الأولويات الطارئة، لافتًا إلى أن "أولى المهمات التى ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هى متابعة الإصلاحات التى بدأ العمل بها، وفى مقدمتها استكمال التدقيق المالى الجنائى لأن لبنان لا يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات".





وخلال استقباله نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، اليوم، عرض عون "الظروف الصعبة التى مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الأزمات على مر السنين الماضية، إضافة الى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، ناهيك بالحرب السورية وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين الى لبنان، وإقفال المعابر الحدودية التى تشكل الشريان الاقتصادى للتجارة الخارجية".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، على أن "البنك الدولى كان دائمًا إلى جانب لبنان، وسيبقى إلى جانبه ولن يتركه"، مبديًا تجاوبًا مع الرغبة الرئاسية فى إعادة هيكلة القروض.

كما أشار بلحاج إلى "الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعى بـ265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة".

وكان البنك الدولى حذر فى بداية الشهر الجارى من الانهيار الاقتصادى فى لبنان، والذى يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، فى غياب أى أفق حل، متوقعًا أن "ينكمش إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى لبنان بمعدل 9.5% خلال العام الجارى 2021.